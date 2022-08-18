تعليم شرق خان يونس يكرم المشاركين في النادي التقني الصيفي(3)

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس المشاركين في النادي العلمي التقني الصيفي(3) من المدربين وطلبة الصف الحادي عشر الجدد – الفرع العلمي، بحضور ا. سعيد قديح مدير التعليم، م. أسماء أبو موسى رئيس قسم التقنيات، أ. محمد حنون مشرف المختبرات العلمية، أ. محمد وادي مشرف المكتبات.



وفي كلمته أشاد قديح بقسم التقنيات التربوية في تنظيم برنامج النادي العلمي التقني الصيفي(3)؛ الذي يعتبر من الأعمال المميّزة التي تعتد به المديرية؛ وذلك لما له من أثر إيجابي في تعزيز الجانب العملي وتطبيق الدراسة النظرية، كما أن هذا النادي ساهم بشكل كبير في اكتشاف مهارات وإبداعات طلبة الصف الحادي عشر الجدد – الفرع العلمي مما يتيح العمل على تعزيزها.

أشار إلى أن مديرية شرق خان يونس سبّاقة في تنظيم الأندية الإبداعية التي ترعي مواهب الطلبة المتنوعة وتعمل على تطويرها، وعبر قديح عن سعادته بتخريج ثلة من الطلبة المشاركين في أنشطة وفعاليات النادي العلمي التقني الصيفي(3).



وفي كلمتها أشارت أبو موسى إلى أن النادي هدف إلى تدريب الطلبة على إجراء التجارب العلمية في الكيمياء والفيزياء والأحياء، كذلك تجارب المختبر الافتراضي وبرنامج الواقع الافتراضي والمعزز وبعض مهارات الذكاء الاصطناعي والروبوت وصناعة المحتوى الرقمي والقراءة.