جول مورنينج.. شيفتشينكو يصعق ليتشى فى الدوري الإيطالى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

تميز النجم الأوكرانى أندريه شيفتشينكو أسطورة ميلان السابق، بأهدافه المميزة، ولكن لا يمكن أبدا أن ننسى هدفه فى مرمى ليتشى فى أغسطس عام 1999.

سجل شيفتشينكو الهدف من بين أقدام حارس ليتشيى بمهارة شديدة، بعد أن مرر له أندريه بيرهوف الكرة على طبق من ذهب داخل منطقة المرمى.