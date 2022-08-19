حصاد كاسيميرو مع ريال مدريد قبل رحيله نحو مانشستر يونايتد

أقترب البرازيلى كارلوس كاسيميرو نجم ريال مدريد من الرحيل نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد 9 سنوات قضاها بين جدران النادى الملكى، منذ انضمامه للفريق قادما من فريق ساو باولو فى عام 2013.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مانشستر يونايتد توصل لإتفاق نهائي مع نظيره ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات كاسيميرو، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادى الملكى منحت اللاعب البرازيلى الضوء الأخضر من أجل السفر إلى إنجلترا، للخضوع إلى الفحوصات الطبية اليوم الجمعة، قبل إنهاء إجراءات الصفقة.

وسيحصل كاسيميرو على راتبا يساوى ضعف ما يحصل عليه حاليا مع ريال مدريد، كما سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات.

ويعد اللاعب البرازيلى صاحب الـ 30 عاما، أحد أبرز النجوم التى عاصرت تتويج الفريق الملكى بلقب دورى أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان، ونجح فى التتويج بـ 18 لقبا مع الفريق وكان أخرهم لقب السوبر الأوروبي على حساب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وخاض كاسيميرو مع ريال مدريد، 336 مباراة فى مختلف المسابقات، سجل 31 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة، خلال 8 مواسم، حيث قضى موسما على سبيل الإعارة مع فريق بورتو البرتغالى.