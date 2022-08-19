كيفية إصلاح هاتف آيفون لا يتصل بالبلوتوث

تتعطل خدمة البلوتوث Bluetooth أحيانا على هاتفك الذكى، ولا تتمكن من توصيل أيفون بأى شيء آخر سواء التلفزيون أو الكمبيوتر أو هاتف آخر، وقد يكون ذلك لعدة أسباب، يمكنك التعامل معها من خلال ست طرق لاستكشاف أخطاء اتصال Bluetooth الخاص بجهاز أيفون وإصلاحها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





قم بتشغيل البلوتوث

تتمثل الخطوة الأولى عند مواجهة مشكلات Bluetooth في التأكد من أن جهاز أيفون الخاص بك يرسل إشارة Bluetooth الخاصة به بشكل صحيح.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على بلوتوث.

3. تأكد من أن زر التبديل بجوار Bluetooth أخضر، إذا لم يكن كذلك، فاضغط عليه حتى يتحول إلى اللون الأخضر.



تأكد من أن جهازك متصل بالبلوتوث

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على بلوتوث.

3. عند فتح قائمة Bluetooth، يجب أن تحصل على قائمة بجميع الأجهزة التي اتصلت بها من قبل، إذا لم يظهر الجهاز المحدد الذي تريد الاتصال به، فتأكد من ضبط الجهاز على الاقتران حتى يظهر في القائمة.

4. اضغط على الجهاز حتى ينتقل من "الأجهزة الأخرى" إلى "أجهزتي".

5. اضغط على الجهاز حتى يتغير من غير متصل إلى متصل.



احذف الأجهزة الأخرى من بلوتوث

قد تواجه مشكلة في الاتصال بالعديد من الأجهزة، أو لا يمكنك معرفة الجهاز الذي تريده، وهنا عليك حذف الأجهزة الأخرى.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على بلوتوث.

3. اضغط على الأجهزة الأخرى لقطع الاتصال، وإذا كان جهازًا لن تستخدمه أبدًا مرة أخرى، فاضغط فوق الزر i الموجود على اليمين.

4. اضغط فوق نسيت هذا الجهاز.



قم بتحديث برنامجك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS

لن تعمل بعض الوظائف، بما في ذلك البلوتوث، بشكل صحيح على جهاز أيفون إلا إذا كان نظام iOS محدثًا.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط فوق عام.

3. اضغط على تحديث البرنامج، وإذا كانت هناك دائرة حمراء فيها، فهناك تحديث ينتظر.

4. اضغط على تنزيل وتثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.





اعد ضبط إعدادات الشبكة

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط فوق عام.

3. اضغط على نقل أو إعادة تعيين ايفون في الأسفل.

4. اضغط فوق إعادة تعيين.

5. اضغط على إعادة تعيين إعدادات الشبكة. قد تضطر إلى إدخال رمز المرور الخاص بك للمتابعة.



اعد تشغيل جهاز ايفون الخاص بك

في بعض الأحيان، يحتاج جهاز أيفون الخاص بك إلى إيقاف تشغيله وتشغيله مرة أخرى لإصلاح المشكلات.

إذا لم تنجح الخطوات السابقة، فيجب أن تحاول إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك وتشغيله مرة أخرى لتحديث البرنامج، وحاول الاتصال بالبلوتوث مرة أخرى بعد القيام بذلك.

