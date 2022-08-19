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سلطنة عُمان ترفض فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية

19 آب / أغسطس 2022 10:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الخميس، أن سلطنة عمان رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي.

وأضاف التقرير أن الأمر حتى الساعة يعني أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى.

وذكرت ذات الصحيفة العبرية، يوم أمس، أن هناك تأكيدات بالسماح لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق فوق السعودية.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت في تموز/يوليو المنصرم، أنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية" التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.

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