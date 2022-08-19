وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية 55 ألفً مُصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مواطن متأثرًا بجروحه إثر اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تختتم دورة تدريبية في معايير كتابة وتحكيم الأبحاث العلمية وكالة الرأي الفلسطينية زارة الاتصالات تعقد يوم تدريبي في الكلية الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تختتم المبادرة الفنية من "وحي الأرض" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد لقاء مع الهيئات المحلية لإسناد الإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية المرور تنشر حصيلة حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور توضح حالة الطرق بغزة وترشد السائقين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عنصرين من مكافحة المخدرات خلال مهمة في دير البلح
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نقل الأسير حريبات إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

19 آب / أغسطس 2022 04:03

الداخل المحتل-الرأي:

 أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير إياد حريبات من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا"، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي.

والأسير حريبات من خربة سكة القريبة من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 21/9/2002، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 عاماً، وهو أحد ضحايا الجريمة الطبية داخل سجون الاحتلال، حيث تعرض خلال عام 2014 لحقنة يشتبه أنها ملوثة أدت إلى إصابته بانتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، وفي عام 2017 تعرض للرشّ بغاز سام على يد قوات القمع أدى لإصابته بحروق في الجسم، كما أُصيب حريبات بمرض عصبي سبب له رعشة في جسمه وصعوبة في الحركة وفقدانا للذاكرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟