كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

نظمت لجنة الصحفيات بكتلة الصحفي الفلسطيني أمسية ترفيهية للصحفيات وابنائهن المتفوقين من كافة المراحل في العام الدراسي 2021.2022 وذلك في فندق السلام – أبو حصيرة بغزة.

بدورها ،عبرت أ. سميرة نصار رئيس لجنة الصحفيات بالكتلة عن سعادتها برؤية الأعداد الكبيرة من المتفوقين من أبناء الصحفيات خاصة العاملات منهن؛ مبينة أن ذلك يعكس نجاحهن في الموازنة بين مهامهن كنساء عاملات وكأمهات وربات منازل، لافته أن تكريم المتفوقين يأتي لمزيد من التحفيز لهم والتشجيع لأمهاتهم العاملات وهن يشعرن بالفخر لرؤية ثمرة تعبهن.

كما ألقت كلمة الحركة النسائية -حماس م . منى سكيك حيث أكدت عن تقديرها للصحفية الفلسطينية وأن الحركة النسائية وأنها أولتها اهتمام كبير بدعمها المتواصل لوجودها الحقيقي في كل الأماكن الإعلامية وحثت سكيك الصحفيات على مواصلة السعي للارتقاء بعملهن والقيام بمهامهن الأسرية والتربوية على أكمل وجه، مستعرضة تجربتها الشخصية في الجمع بين الأمرين والوصول لمراتب متقدمة في العمل والتي كانت حكرا على الرجال.

أما الطالبة المتفوقة أسماء الشعراوي فعبرت عن سعادة المتفوقين بهذه اللمسة من قبل كتلة الصحفي التي أشعرتهم وأمهاتهم العاملات بثمرة التفوق بعد التعب والضغط طوال العام الدراسي.

ودعت المتفوقين جميعاً لعدم التوقف عند هذه المحطة والسعي نحو الارتقاء بشخصياتهم والجمع بين العلم والثقافة.

وفي ختام الحفل تم تكريم ثمانين طفلا من المتفوقين من أبناء وبنات الصحفيات من مختلف المراحل الدراسية.

وتخلل الحفل فقرات ترفيهية إنشادية للمنشد عبد المجيد عريقات ودبكة فلسطينية بجانب توزيع جوائز على الحضور.



