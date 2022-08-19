حماس تبارك تصدّي المقاومة البطولي لاقتحام طوباس وطمون

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد الفجر الحاج/ صلاح توفيق أبو جبارة "صوافطة" (58 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوّات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة طوباس فجر اليوم الجمعة.

وباركت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة عملية التصدّي البطولي والاشتباك مع قوّات الاحتلال التّي داهمت طوباس وطمون.



وأكدت أنَّ دماء الشهيد الحاج أبو جبارة، وكل دماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في معارك البطولة والفداء لن تذهب هدرًا، وستبقى منارة لشعبنا في التصدّي لإرهاب الاحتلال.



ودعت الحركة شبابنا المقاومين إلى مواصلة الاشتباك مع العدو والاستبسال في التصدّي لاقتحاماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة، حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة.

