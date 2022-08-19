وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين وكالة الرأي الفلسطينية "العليا الإسرائيلية" تحدد جلسة للنظر في قضية الأسير عواودة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلا من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم سلسلة زيارات رقابية لمؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي في حي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد معاصر الزيتون للتحقق من مدى جهوزيتها وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير حريبات إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي وكالة الرأي الفلسطينية هنية يُعزي بوفاة عبد الرؤوف الحلبي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تبارك تصدّي المقاومة البطولي لاقتحام طوباس وطمون

19 آب / أغسطس 2022 07:52

اقتحام الاحتلال
اقتحام الاحتلال

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد الفجر الحاج/ صلاح توفيق أبو جبارة "صوافطة" (58 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوّات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة طوباس فجر اليوم الجمعة.

وباركت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة عملية التصدّي البطولي والاشتباك مع قوّات الاحتلال التّي داهمت طوباس وطمون.
 
وأكدت أنَّ دماء الشهيد الحاج أبو جبارة، وكل دماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في معارك البطولة والفداء لن تذهب هدرًا، وستبقى منارة لشعبنا في التصدّي لإرهاب الاحتلال.
 
ودعت الحركة شبابنا المقاومين إلى مواصلة الاشتباك مع العدو والاستبسال في التصدّي لاقتحاماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة، حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟