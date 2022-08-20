وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد السلة يعلن تجميد نشاطه وكالة الرأي الفلسطينية موعد وصول بعثة نادي طولكرم إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تدعو المسلمين للدفاع عن الاقصى ووقف الانتهاكات بحقه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستنكر فرض الاحتلال مناهج مشوهة على طلبة القدس وكالة الرأي الفلسطينية المكافحة: توقيف تاجرين خطيرين في مداهمة وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجمد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تبارك تصدّي المقاومة البطولي لاقتحام طوباس وطمون
أخبار » الرياضة و الملاعب

اتحاد السلة يعلن تجميد نشاطه

20 آب / أغسطس 2022 08:59

111
111

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، تجميد نشاطه وعدم خوضه لكافة مبارياته المجدولة، وذلك اعتراضا على الأحداث التي واكبت لقاء خدمات البريج وخدمات المغازي في نهائي دوري جوال، الثلاثاء الماضي، بصالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس

وأكد الاتحاد في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن عدم اتضاح الصورة بالنسبة للاعتداء على جماهير الفريقين، وحساسية الموقف والتماس بين الجماهير ورجال الشرطة، من الأسباب الهامة التي دعت الاتحاد لإيقاف النشاط. 

وأوضح الإتحاد بأنه تقدم ببلاغ رسمي لوزارة الداخلية ومكتب متابعة العمل الحكومي ومدير الشرطة، للاعتراض على سلوك بعض أفراد الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الجماهير، لكنه لم يتلقى أي رد من الجهات المذكورة حتى هذه اللحظة. 

ونوه الاتحاد بأنه طالب اللجنة الأولمبية الفلسطينية للوقوف إلى جانب الإتحاد، لأخذ حقوق كافة المصابين الذين تعرضوا للإعتداء دون أي سبب يذكر. 

وجاء بيان الاتحاد على النحو التالي:

https://www.alaqsasport.ps/uploads/photos/topics/images/2022-08-19/BJJcvdiZg0gr0e8i.jpg

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟