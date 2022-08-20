اتحاد السلة يعلن تجميد نشاطه

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، تجميد نشاطه وعدم خوضه لكافة مبارياته المجدولة، وذلك اعتراضا على الأحداث التي واكبت لقاء خدمات البريج وخدمات المغازي في نهائي دوري جوال، الثلاثاء الماضي، بصالة أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن عدم اتضاح الصورة بالنسبة للاعتداء على جماهير الفريقين، وحساسية الموقف والتماس بين الجماهير ورجال الشرطة، من الأسباب الهامة التي دعت الاتحاد لإيقاف النشاط.

وأوضح الإتحاد بأنه تقدم ببلاغ رسمي لوزارة الداخلية ومكتب متابعة العمل الحكومي ومدير الشرطة، للاعتراض على سلوك بعض أفراد الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الجماهير، لكنه لم يتلقى أي رد من الجهات المذكورة حتى هذه اللحظة.

ونوه الاتحاد بأنه طالب اللجنة الأولمبية الفلسطينية للوقوف إلى جانب الإتحاد، لأخذ حقوق كافة المصابين الذين تعرضوا للإعتداء دون أي سبب يذكر.

وجاء بيان الاتحاد على النحو التالي: