فان بيرسى يسجل أجمل أهدافه "عالطاير " مع أرسنال

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

رغم أن تشكيل آرسنال أمام فريق تشارلتون فى مباراة الجولة السابعة من موسم 2006 – 2007 فى الدورى الإنجليزى، وتحديداً فى 30 سبتمبر 2006، فى هذه المباراة كان يضم الغزال الفرنسى تييرى هنرى، الهداف التاريخى للنادى، إلا أن بطل هذا اللقاء كان النجم الهولندى الشاب آنذاك روبين فان بيرسى.

تقدم تشارلتون عن طريق دارين بينت، وبعدها سجل روبن فان بيرسى هدف التعادل لأرسنال، ولكنه حسم فوز فريقه بهدف ثانى أكثر من رائع سجله من تسديدة صاروخية "عالطاير" غاية فى الجمال، بعد تلقيه تمريرة عرضية من إيمانويل إيبويه، ليكون واحداً من أجمل الأهداف فى مسيرته، بل ومن أجمل أهداف البريميرليج.