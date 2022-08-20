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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية بدء Snapchat Streak والحفاظ عليه

20 آب / أغسطس 2022 09:06

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تعد إحدى الطرق التي يشجع بها Snapchat المستخدمين على إرسال Snaps كل يوم هي استخدام Snapchat Streak، حيث تكافئك هذه الميزة على إرسال Snaps إلى أصدقائك كل يوم، وإليك كيفية عمل ميزة Snapchat Streak وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

كيفية بدء Snapstreaks؟

هي عدد الأيام المتتالية التي أرسلت فيها Snap إلى شخص ما، يتعين على كلاكما إرسال واستقبال Snap واحد على الأقل في غضون 24 ساعة حتى يتم احتسابها.

سيتعين عليك الحفاظ على Streak على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام على الأقل قبل أن تلاحظ حدوث أي شيء، ولكن بمجرد مرور ثلاثة أيام، سيظهر رمز تعبيري لهب (????) بجوار اسم صديقك، جنبًا إلى جنب مع رقم يوضح عدد الأيام التي قضيتما فيها Snapstreaks معًا.
 
عندما تصل إلى 100 يوم، سيظهر 100 رمز تعبيري (????) مع اللهب، وإذا حافظت على استمرار Snapstreaks لفترة طويلة بشكل فقد ترى رمزًا تعبيريًا للجبال (⛰️) أيضًا.
 
ستجد دائمًا نقاط Streak الحالية بجوار اسم صديقك في قائمة الدردشة، إذا لم يعد موجودًا، فهذا يعني أن أحدكم كسر Snapstreaks.

ما هو الهدف من Snapchat Streaks؟

يتيح لك بدء Streaks والاحتفاظ بها كسب نقاط إضافية مقابل نقاط Snap الخاصة بك، وإن الرموز التعبيرية ونقاط Streak والتعزيز نحو نقاط Snap الخاصة بك هي الامتيازات الحقيقية الوحيدة التي تحصل عليها من خلال متابعة Snapstreaks.

ولكن نظرًا لأن التطبيق لا يحتوي على أعداد متابعين، فإن الاحتفاظ بـSnapstreaks وتعزيز نقاط Snap الخاصة بك هي أفضل الطرق لإظهار أنك مستخدم قوي حقيقي لـ Snapchat.

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