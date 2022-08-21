بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025

كشفت بريطانيا أنها تريد نشر المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع على الطرق بحلول عام 2025 ، معلنة عن خطط لقوانين جديدة وتمويل بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (119.09 مليون دولار)، وقالت الحكومة إنها تريد الاستفادة من السوق الناشئة للمركبات ذاتية القيادة، والتي تقدر قيمتها بـ 42 مليار جنيه وتقدر أنها يمكن أن تخلق 38 ألف وظيفة جديدة.



وفي حين أن بعض المركبات ذات ميزات القيادة الذاتية قد يُسمح بها على الطرق الكبيرة بحلول العام المقبل ، فإن الإعلان الأخير حدد أيضًا إطارًا لإطلاق أوسع بكثير ، بما في ذلك وسائل النقل العام ومركبات التوصيل.



وتضمنت حزمة التمويل 35 مليون جنيه إسترليني لأبحاث السلامة ، والتي من شأنها أن تغذي التشريع الجديد المخطط له بحلول عام 2025، وقال بيان حكومي: "التشريع ينص على أن الشركات المصنعة مسؤولة عن تصرفات السيارة عند القيادة الذاتية ، مما يعني أن السائق البشري لن يكون مسؤولاً عن الحوادث المتعلقة بالقيادة أثناء سيطرة السيارة على القيادة".