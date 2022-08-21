وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية توابل تكبح الشهية للطعام وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جداً لمحبي ألعاب الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية عاشق للأفاعى يبتكر روبوت وأقداما آلية للثعابين تمكنها من المشى وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية إنستجرام تضيف قيوداً على المستخدمين عند مشاركة فيديوهات "Reels" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025

21 آب / أغسطس 2022 08:16

بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025
بريطانيا تضع خارطة طريق لاستخدام المركبات ذاتية القيادة بحلول عام 2025

كشفت بريطانيا أنها تريد نشر المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع على الطرق بحلول عام 2025 ، معلنة عن خطط لقوانين جديدة وتمويل بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (119.09 مليون دولار)، وقالت الحكومة إنها تريد الاستفادة من السوق الناشئة للمركبات ذاتية القيادة، والتي تقدر قيمتها بـ 42 مليار جنيه وتقدر أنها يمكن أن تخلق 38 ألف وظيفة جديدة.
 
وفي حين أن بعض المركبات ذات ميزات القيادة الذاتية قد يُسمح بها على الطرق الكبيرة بحلول العام المقبل ، فإن الإعلان الأخير حدد أيضًا إطارًا لإطلاق أوسع بكثير ، بما في ذلك وسائل النقل العام ومركبات التوصيل.
 
وتضمنت حزمة التمويل 35 مليون جنيه إسترليني لأبحاث السلامة ، والتي من شأنها أن تغذي التشريع الجديد المخطط له بحلول عام 2025، وقال بيان حكومي: "التشريع ينص على أن الشركات المصنعة مسؤولة عن تصرفات السيارة عند القيادة الذاتية ، مما يعني أن السائق البشري لن يكون مسؤولاً عن الحوادث المتعلقة بالقيادة أثناء سيطرة السيارة على القيادة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟