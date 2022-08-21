احذر تناول الأدوية بكثرة تصيبك بأعراض التعب والدوخة

هل تتناول الكثير من الأدوية أو جرعة خاطئة؟ قالت أنيتا رشيد ، طبيبة طب الشيخوخة في Banner - University Medical Center Phoenix: "لا يدرك معظم الناس أن الأدوية لها آثار سلبية وموانع" ، موضحة أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمكملات العشبية يمكن أن تسبب تفاعلات أيضًا ،بالنسبة لكل دواء تتناوله ، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات تشير إلى أنك تتناول الكثير من الأدوية ، وفقًا للأطباء، بحسب ما ذكره موقع "eatthis".



النعاس

يحذر الأطباء من أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب النعاس إذا كانت الجرعة غير صحيحة، يُبلغ العديد من الأشخاص عن التعب أو الإرهاق كأثر جانبي لأدويتهم، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل الشعور بالنعاس أثناء النهار، قد يكون حل النعاس مجرد مسألة تعديل الجرعة أو تغيير الدواء الذي يسبب النعاس.



دوخة

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأدوية إلى الدوخة والدوار، قالت آن تاكر جليسون ، مديرة مركز الدهليز والتوازن في جامعة فيرجينيا: "مع تقدمنا في العمر، نتعامل بالفعل مع تغييرات في وظائف الأعضاء وعقولنا تجعلنا أكثر عرضة للدوخة، إضافة إلى ذلك ، يتعاطى الكثير منا أيضًا أدوية تؤدي إلى تفاقم الدوار بشكل كبير وتجعلنا أكثر عرضة لإصابة أنفسنا بالسقوط".



تغييرات السلوك

وفقًا للخبراء ، يمكن أن تسبب بعض الأدوية تغيرات في السلوك والشخصية ، مثل أدوية مضادات الاكتئاب

الهلوسة

يمكن أن يؤدي الإفراط في العلاج إلى الهلوسة، تحدث الهلوسة البصرية عادة بسبب بعض الأدوية ، بل وتزداد احتمالية عندما يتناول المريض عدة أدوية، الشخص الذي يستخدم دواءً واحدًا فقط هو أقل عرضة للإصابة بهلوسة بصرية ذات صلة من شخص يبلغ من العمر أربعة أو خمسة أعوام ، بسبب التفاعلات الدوائية المحتملة.

السقوط والكسور

تعتبر السقوط والكسور نتيجة خطيرة ومقلقة للإفراط في تناول الأدوية ، وفقًا لبحث نُشر في NPS MedicineWise : "تنتج السقوط عادةً عن عوامل متعددة متفاعلة. وكلما زادت العوامل ، زاد احتمال سقوط الشخص، الأدوية عامل خطر قابل للتعديل ، قد تساهم التأثيرات الضائرة مثل النعاس ، والدوخة ، وعدم وضوح الرؤية ، والارتباك ، أو انخفاض ضغط الدم الوضعي في السقوط، ومن المعروف جيدًا الارتباط بين المؤثرات العقلية وزيادة خطر الإصابة بكسر الفخذ.