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ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

21 آب / أغسطس 2022 09:21

ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد
ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

أعلن ريال مدريد، مساء أمس الجمعة، عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن انتقال متوسط الميدان البرازيلي، كاسيميرو، لصفوف الشياطين الحمر.

 

وأعرب الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن امتنانه لكاسيميرو، واصفا إياه بأنه "جزء من أسطورة النادي".

 

واستعرض ريال مدريد سجل البطولات، التي توج بها الدولي البرازيلي بقميص الميرينجي، والتي وصلت إلى 18 لقبا، بواقع 5 في دوري الأبطال، و3 في كأس العالم للأندية، ومثلهم في كل من السوبر الأوروبي والليجا والسوبر الإسباني، إلى جانب لقب وحيد في كأس الملك.

كما توج كاسيميرو فرديا بجائزة أفضل لاعب في السوبر الأوروبي، الذي فاز به الريال قبل أيام، ويتواجد في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، هذا العام.

وأشار الميرينجي إلى أنه سيودع كاسيميرو، الاثنين المقبل، في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

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