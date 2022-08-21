النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2327) الاحد 21/8/2022

أخبار فلسطينية﻿

فصائل فلسطينية تُدين تحقيق شرطة ألمانيا في تصريح لعباس

قطر تبدأ صرف منحة للأسر الفلسطينية الفقيرة في غزة غدا

حماس تدين فتح الشرطة الألمانية تحقيق ضد أبومازن

المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام تدين الهجوم على الرئيس وتعتبره افلاسا للمنظومة الدولية

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

واشنطن قلقة من عرقلة إسرائيل عمل منظمات فلسطينية

أخبار عربية

«حزب الله» يدشن «معلماً سياحياً» ويلوّح بالتصعيد العسكري مع إسرائيل

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الصحف العربية

القدس العربي

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يلوّحون بإضراب جماعي

قطر تبدأ صرف منحة للأسر الفلسطينية الفقيرة في غزة غدا

الشرق الأوسط

عواودة يواصل إضرابه عن الطعام رافضاً تجميد اعتقاله

الاهرام المصرية

مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

الرئيس الفلسطيني يرفض ممارسات إسرائيل بإغلاق مؤسسات المجتمع المدني

الشروق المصرية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

عمال "الخط الأخضر" يحتجون على قرار تحويل أجورهم عبر البنوك الفلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

اعتقال أحد أكبر المعتدين على التيار الكهربائي في أريحا والأغوار

أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 50 منزلا في الضفة الغربية خلال أسبوعين

مصرع طفل دهسًا وسط قطاع غزة

الحياة الجديدة

الرئيس: إغلاق مؤسسات المجتمع المدني مرفوض

الاحتلال يعتقل أربعة فتية جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في حوسان

مصرالي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

الاحتلال يعتقل طفلا من "أبو فلاح" ومواجهات في دير نظام

جريدة الأيام

المستوطنون يصعّدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق عدة

تواصل صدور مواقف الاستنكار والإدانة لحملة التحريض ضد الرئيس

الرئيس: يجب إسناد الشباب برؤية مستقبلية يتعاون الجميع في صياغتها وتنفيذها

الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

حراك جديد للحركة الأسيرة يبدأ غداً ويتصاعد إلى إضراب عن الطعام

إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة على دخول وإقامة الأجانب في الضفة

»الخطيب لـ"الأيام": الحرائق والحقد ضد المسجد الأقصى يتصاعدان

وكالة صفا

دعوات لتكثيف شد الرحال

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 فتيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية فدائية

حماس تُعزي الجزائر بوفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية

عُمان ترفض فتح مجالها الجوي أمام طائرات الاحتلال

فلسطين اليوم

سما نيوز

احتجاجات واسعة للعمال الفلسطينيين عند معابر الاحتلال

إعلام إسرائيلي: اللعبة انتهت.. إيران حققت إنجازات في المفاوضات النووية

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم محاولتهن تنفيذ عملية جنوب قلقيلية

معاريف: 5 تحديات تنتظر قائد أركان الجيش الإسرائيلي الجديد

التعليم تتحدث عن موعد إعلان نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة

عرب 48

مواجهات واعتقالات في الضفة

النائب أبو شحادة: حياة عواودة في خطر كبير ويجب تحريره فورا

احتجاجات للعمال الفلسطينيين عند حواجز الاحتلال

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بزعم حيازة سلاح "كارلو"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 21 آب (أغسطس)

ý 2003م عملية اغتيال جبانة قامت بها المروحيات الإسرائيلية في مدينة غزة ، أدت إلى استشهاد القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس المهندس إسماعيل أبو شنب واثنين من رفاقه وهما مؤمن بارود وهاني أبو العمرين.

ý 2002م مقتل جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة عل يد قناص فلسطيني.

ý 1995م عملية استشهادية تستهدف حافلة ركاب صهيونية في مدينة القدس المحتلة, نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأسفرت عن مقتل خمسة صهاينة وجرح 107 آخرين.

ý 1982م خروج الرئيس ياسر عرفات مع الفدائيين الفلسطينيين من بيروت عن طريق البحر على ظهر سفينة أطلانطس وهي تحمل العلم اليوناني بعد صمود أسطوري دام 88 يوماً وأشرف على الانسحاب قوة متعددة الجنسيات من فرنسا وإيطاليا وأمريكا وعند الخروج روفعوا بنادقهم وأعلامهم الفلسطينية، وقد وصل المبعوث الأمريكي "فيليب حبيب" إلى بيروت يوم 14/6/1982م وبدأ نشاطه وسعيه في وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية لحراب لبنان.

ý 1982م بعد وساطة أمريكية قام بها المبعوث الأمريكي فيليب حبيب؛ قوات منظمة التحرير الفلسطينية تبدأ الجلاء عن بيروت بعد قرابة ثلاثة أشهر من محاصرة القوات الإسرائيلية إياها.

ý 1969 م مستوطن يهودي بريطاني يُدعى مايكل روهان يُحرق المسجد الأقصى المبارك. ألحق الحريق أضراراً هائلة بالحرم، وأحرق منبر صلاح الدين، وزعمت إسرائيل أن الفاعل مختل عقلياً.

ý 1969 م حرق المسجد الأقصى جريمة ارتكبها الصهيوني الأسترالي (دينيس مايكل وليم روهام) بطريقة لا يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تكون بعيدة عنها، حيث قامت بقطع المياه ومنعت المواطنين وسيارات الإطفاء من الوصول إلى منطقة الحريق.

ý 1933م المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ الذي عقد في الفترة ما بين (-4/9/1933) في ظل ظروف بالغة التعقيد والحساسية تمثلت في ثلاثة أحداث خطيرة:

ý 1918 م الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون (1856 - 1924) يؤيد "وعد بلفور" في رسالة بعث بها إلى الحاخام اليهودي ستيفن وايز. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور (1848 - 1930) تعهد في الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1917 باسم بلاده بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد صادق الكونغرس الأمريكي على وعد بلفور في الثلاثين من حزيران (يونيو) 1922.

ý 1915 م جمال باشا يعدم رجالات الحركة القومية المناهضة للحكم التركي، بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى عين جمال باشا قائداً عاماً للجيش الرابع، وحاكماً عاماً لبلاد الشام وعلى أرضية النزعات الاستقلالية لدى سكان الولايات العربية بإيحاء من الاستعمار البريطاني في إطار التآمر على الخلافة العثمانية.