وكالة الرأي الفلسطينية مكـــافحة المخدرات" تستعد لإطلاق حملةٍ لتوعية طلاب المدراس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى لن تمنحه شرعية أو سيادة وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: الاحتلال هدم 50 مبنى بالضفة والقدس خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنظم رحلة "ما وراء الخدمة" لطلبة من جامعة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تستأنف اليوم محاكمة الأسير عواودة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": " الرياضة الفلسطينية عنوان الوحدة والإنجازات رغم الاحتلال" وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تنجز قضية سرقة 5 آلاف يورو شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تنهي خلافين ماليين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخرج دورتي "مساعدة المساعدين" بمحافظتي غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقائه الدوري لمناقشة سير العمل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

21 آب / أغسطس 2022 10:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الــ53 لإحراق المسجد الأقصى، حين اقتحم إرهابي يدعى مايكل دينيس في الحادي والعشرين من آب عام 1969، المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، والتي أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمها وزخرفتها كما كانت.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تكرم أبناء الصحفيات المتفوقين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟