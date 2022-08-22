جهاز يعيد اسم إل جي للواجهة في سوق الهواتف الذكية

من بين أبرز أجهزة أندرويد التي كشفت عنها إل جي جاء هاتف W41 Pro بنسخته الجديدة ومواصفاته المميزة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم بأبعاد (166.5/77.3/9.3) ملم، وبوزن 201 غ، ومحمي من الرطوبة والغبار، وواجهته الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الهاتف على شاشة W41 Pro بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1600/900) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 10، ومعالج MediaTek Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.



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وجاءت كاميرته الأساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

المصدر: 4apk