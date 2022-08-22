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"150 تحسيناً"... غوغل تطلق نظام التشغيل أندرويد 13

22 آب / أغسطس 2022 08:27

"150 تحسيناً"... غوغل تطلق نظام التشغيل أندرويد 13

أصدرت شركة غوغل نظام التشغيل أندرويد 13في موعد أبكر من إصدار سلفه أندرويد 12 في العام الماضي؛ إذ أصدرت أندرويد 12 في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

بالنسبة للإصدار الجديد، كانت غوغل قد أعلنت في المرحلة التجريبية أنه من المقرر إطلاق النسخة الحديثة من نظام التشغيل في أواخر الصيف.

في البدء، سيكون التحديث الرئيسي متاحاً على هواتف بكسل الذكية بدءا من بكسل 4. ستتلقى الهواتف الذكية الأخرى والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد كساموسونغ وشاومي نظام التحديث الجديد في الأشهر المقبلة.

تهدف غوغل من نظام التشغيل الجديد لتوفير المزيد من الأمان للمستخدمين. على سبيل المثال، يمكن تحديد صور أو مقاطع فيديو معينة يمكن للتطبيقات الوصول إليها بموافقة المستخدم. وهناك تغيرات بصرية: باستخدام واجهة المستخدم Material You، يمكن للمستخدمين تصميم واجهة الشاشة بألوان مختلفة.

وأعلنت غوغل أنها أدخلت 150 "تحسيناً ملحوظاً" وإصلاحات في مجالات التطبيقات، والصوت، والبطارية والشحن، والقياسات الحيوية، والبلوتوث، والكاميرا، والاتصال، والغرافيك، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، والمستشعرات، والاتصال الهاتفي، وWi-Fi، على سبيل المثال لا الحصر.

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