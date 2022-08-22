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غزة الرياضيّ يحتكم للتعادل أمام خدمات رفح في ثاني اختباراته

22 آب / أغسطس 2022 09:02

غزة الرياضيّ يحتكم للتعادل أمام خدمات رفح في ثاني اختباراته
غزة الرياضيّ يحتكم للتعادل أمام خدمات رفح في ثاني اختباراته

احتكم ناديا غزة الرياضيّ- عميد أندية فلسطين الذي تأسس عام 1934، ونظيره خدمات رفح- أكبر الأندية تتويجاً بالألقاب، للتعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2 على ملعب رفح البلدي، حيث شرعت الأندية في الدرجتين الممتازة والأوّلى في التحضير للموسم الكرويّ الجيد 2022-2023، وخوض المباريات التجريبية بقيادة أجهزتها الفنيّة خاصّة الجديدة، بإشراك اللاعبين الجدد الذين وقعوا معهم في الانتقالات الصيفية

وكان خدمات رفح- رابع ترتيب الدوري الممتاز الموسم الماضي، في أوّل اختبار له، فاز على شباب الزوايدة بنتيجة 3-1 على ملعب رفح البلديّ، ونجحت الإدارتان الفنيتان في الوقوف على لاعبيها للدوري الممتاز.

وفي لقاء آخر، انتهى بنتيجة التعادل، ارتضى ناديا الأهلي الفلسطينيّ والمجمع الإسلاميّ، للتعادل 1-1 على ملعب اليرموك المعشب، تقدم للأهلي النجم حمادة صالح، وتعادل محمود البحيصي للمجمع.

وفاز الاتحاد بخانيونس ثالث ترتيب الدوري على غزة الرياضيّ، على ملعب خانيونس البلديّ، بنتيجة 4-3، فيما احتكم ناديا خدمات النصيرات- القادم الجديد للأضواء وخدمات الشاطئ للتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، وتمكن الجهاز التدريبي للشاطئ بقيادة المدرب بسام الصادق من اختبار لاعبيه، أبرزهما اللاعبان محمد بركات الخبير وصاحب الأهداف المميزة، ومحمد السدودي صانع الألعاب ونجم خط الوسط، وفاز شباب خانيونس من الممتازة على نادي الأمل، بنتيجة 3-1 على ملعب المدينة، سجل الثلاثية- حاتم نصار- ثنائية، وأحمد كُلّاب.

وفي مواجهات طرفها من الدرجة الأولى، حقق خدمات البريج فوزاً كبيراً على جاره نادي جمعية الصلاح على ملعب النصيرات، بنتيجة 5-1، بينما اكتفى بيت حانون الأهلي من أندية الدرجة الأوّلى من الفوز على نادي الرضوان على ملعب الرضوان، بنتيجة 2-1.

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