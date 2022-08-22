كيف نعد أطفالنا للصف الأول؟

تعتبر فترة الانتقال من مرحلة الطفولة المبكرة، صفوف الروضة والبستان، والالتحاق بالتعليم ضمن صفوف المدرسة الابتدائية وخاصة الصف الأول حدثاً انتقالياً هاماً في حياة الطفل يتطلب أن يعّد لها الطفل إعداداً خاصا، حيث يشير المعالج السلوكي والنفسي للأولاد والشبيبة، زيدون صبح، من طمرة إلى أن "هذه الفترة تعد من أهم المراحل لدى الأطفال والأهل، نحن ندخل لعالم جديد وغير معروف مما يؤدي إلى أحاسيس متناقضة لدى الطفل والأهل مثل الخوف والحماس، الضغط والراحة، الحيرة والأمان وما إلى ذلك".

الانتقال للصف الأول مصحوب بالارتباك

ويصف صبح حالة الطفل النفسية في هذه المرحلة بأنها متأثرة بمشاعر الارتباك في بداية الفترة الانتقالية، وذلك بسبب انتقاله من عالم الألعاب إلى عالم الدراسة الذي يتطلب منه اجتهادا ومثابرة.



وأضاف أن "هنالك صعوبة أخرى وهي السيطرة الذاتية، ففي الروضة كان الطفل يتحرك كثيرا والسيطرة الذاتية غير ناضجة، أما في المدرسة فعليه أن يسيطر على نفسه 45 دقيقة كل حصة وأن يلتزم بقوانين الصف والمدرسة. كذلك العامل الاجتماعي مهم ذلك أن الطفل يتعامل مع معلمة واحدة في مرحلة ما قبل الصف الأول وفي قاعة صف واحدة، بينما في المدرسه فهم يندمجون مع أطفال غيرهم مما يؤدي لتعلم العديد من المهارات الاجتماعية مثل فن الاتصال، أسلوب الحديث وطرق حل المشاكل".

آليات تربوية لدعم الطلاب في فترة الانتقال للصف الأول

أما بالنسبة للآليات التربوية التي ينصح المعالج السلوكي والنفسي، صبح، بإتباعها فقد ذكر أنه "علينا أولا كأهل أن نفرق بين ذكرياتنا الشخصية حين انتقلنا للصف الأول وبين انتقال ابننا للمدرسة. التجربة الشخصية لا تدل بأي صلة على مرحلة انتقال ابني للصف الأول، فكل منا له مزاياه الخاصة وحتى أن عالمنا اليوم يختلف تماما عن عالم أولادنا، كذلك لا نقارن بأي شكل من الأشكال بين الطفل وأخيه وعلينا كأهل إظهار الحماس والتشحيع لابننا الأول كما الثاني".

خفض درجة التوقعات

وأضاف أنه "يجب خفض درجة التوقعات فلا يستطيع جميع الطلاب الحصول على أعلى العلامات، ولذلك علينا أن ننمي قدرات قدرات أطفالنا حسب إمكانياتهم وليس حسب توقعاتنا وما نريد نحن كأهل منهم، ذلك أن رفع نسبة التوقعات من الطفل ستشعره بالإحباط في حال عدم تمكنه من تحقيقها، وقد يؤدي هذا الإحباط إلى تطوير اعتقاد ذاتي سلبي عند الطفل".

عدم إخافة الأولاد بالمدرسة

وأشار صبح إلى أن "قسما من الأهل وبشكل غير متعمد يصدر بعض الأقوال التي لا يعرف مدى تأثيرها على نفسية الطفل، مثلا "كيف بدك تدبر حالك؟" و"كيف بدك تروح عالمدرسة وأنت تبكي؟". لهذا على الأهل الحرص كل الحرص بإختيار الكلمات المدروسة وخاصة عندما نتحدث عن اطفالنا امام غيرنا" .

قراءة قصص وعرض أفلام عن المدرسة

ومن أكثر الآليات التربوية التي قد تزيل الشعور بالخوف عند الطفل في هذه المرحلة يرى صبح أنه "على الأهل مواكبة عالم الأطفال، لا يعني دخول الطفل للمدرسة انتهاء عالم الطفولة المبكرة بل العكس لذلك يجب مواصلة قراءة القصص، ومن المفضل أن يزور الطفل مدرسته ويدخل إلى صفه قبل بداية المدرسة، أو أن يحضر أفلاما عن المدرسة لكي نساعده على التقليل من نسبة الضغط الذي يراوده، فمن المهم جدا عدم زيادة الضغط من خلال تجهيزه قبل دخوله للفترة التعليمية لمواد الصف الأول ذلك أنه من الممكن أن يشعر الطفل بالملل وينتج لديه اعتقاد بأنه قادر على إنجاز كل أمر، مما يؤدي إلى استهزائه بزملائه في الصف، مما قد يتسبب بالتأثير على عالمه الاجتماعي فينبذه أصدقاؤه".

تعليم الطفل المسؤولية منذ البداية

وأكد صبح أنه "على الأهل تشجيع الطالب في هذه الفترة والإيمان بقدراته، حيث يتم تعليمه منذ بداية السنة الدراسية كيف يرتب حقيبته وبأنه قادر على ترتيبها، وألا يقوم الأهل في ذلك بلا منه، كذلك أن يقوم بحل وظائفه مع تشجيعه عندما يجد بعض الصعوبات وليس توبيخه أو تهديده. كما أنه على المعلمة أو المعلم اعتبار أنفسهم شركاء في هذه المرحلة وليسوا منافسين، وأن يتنبه الأهل لحديثهم عن المعلمة أمام أبنائهم، مثلا ألا يقولوا "ليش هاي المعلمة بتعطي وظايف كثير؟" فسلطة المعلمة أمام الأولاد مهمة جدا، ولا نريد لابننا أن يتجاوز الحدود أمامها".

بناء شخصية الطفل الاجتماعية والعاطفية والعقلية هي الأهم

واعتبر صبح "مرحلة الانتقال إلى الصف الأول ذات أهمية على مستقبل الطفل، ولكنها ليست الأهم في حياة أولادنا، فالعلامات المرتفعة لا تعني حتما النجاح المؤكد في الحياة المستقبلية، ولكنها مقياس ودليل على ذلك، فكم إنسان ناجح بحياته دون أن يتعلم التعليم العالي. من هنا أود التنبيه أن التعليم مهم جدا بحياتنا، ولكن من خلال عملي مع الأولاد والشبيبة، ومن خلال المحاضرات وورشات العمل التي أقدمها للأهل والأبناء أرى أن بناء شخصية الطفل الاجتماعية والعاطفية والعقلية هي الأهم".

اشتياق الطفل لفترة اللهو والمرح

وأكدت كذلك المستشارة التربوية، لينا طنوس، من جديدة المكر أن الطفل في فترة الانتقال للصف الأول يشتاق إلى مرحلة اللهو والمرح ولعبته، فهو يشعر بالخوف بسبب انتقاله من مرحلة عدم المسؤولية لمرحلة المسؤولية وبناء الشخصية الذاتية، والخوف من الانتقال من مرحلة التعلق بالمعلمة إلى مرحلة الاستقلالية، كما يتأثر الطفل في هذه المرحلة من تخوف الأهل الذي قد ينعكس سلبا عليه، فشعور الأهل بالقلق على ابنهم في كيفية نجاحه وتأقلمه مع الفترة الجديدة قد تزيد من مخاوف الطفل".

الحوار مع الطفل آلية أساسية للدعم

وتنصح الأخصائية التربوية، طنوس، الأهل بمشاركة أطفالهم بمخاوفهم ومشاعرهم من خلال الحوار الدائم والتحدث عن هذه الفترة بتعزيز ثقة الطفل بنفسه مع عدم تجاهل أن الطفل سيرجع إلى اللهو في فترات معينة، لهذا يجب عدم الضغط عليه بل تفهم الضغوطات التي يعيشها، ومحاولة دعمه في الانتقال إلى الصف الأول بشكل تدريجي.

نريد بناء شخصية للطفل وليس إلغاء طفولته

وتوصي طنوس طاقم المعلمين/ات باستخدام أدوات مناسبة للأطفال خاصة في الصفوف الأول والثاني والثالث التي تُخرج الأطفال إلى أجواء من المرح والرفاهية، ويجب منح الطفل الحق في أن يعيش طفولته، وعدم التصرف معه بصرامة وإرغامه على تطبيق التعليمات والقوانين. نعم نحن نريد بناء شخصية الطالب، ولكن ليس من خلال إلغاء طفولته، فبعض الطلاب قد يواجهون صعوبات لا يمكن التغلب عليها في الفترة الأولى من الانتقال للصف الأول".

محب للحياة

وأشارت طنوس إلى أنه "إذا كانت مرحلة الانتقال للصف الأول سليمة ولم تترك خدوشا في شخصية الطفل فإنها ستجعل من شخصيا الطفل شخصا يحب الحياة وشخصية متفائلة، ولكن للأسف يوجد الكثير من الطلاب المظلومين الذين لا يتنبه إليهم أحد، وقد يصل الطلاب إلى مراحل متقدمة من التعليم وهم يعانون من كدمات نفسية بسبب فترة الانتقال هذه، وقد ترافق هذه الكدمات النفسية الطفل حتى بعد النضوج وبعد أن يصبحوا آباء وأمهات مما قد يؤثر على حياتهم وتعاملهم مع الآخر وعلى أبنائهم، بهذا فلندعم طلابنا باجتياز هذه المرحلة بسلام حتى نكون مجتمعا معافى من الكدمات النفسية المترسبة في أعماق أبنائه منذ الطفولة".