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مطالبات لليفربول بحل مشكلة البداية السيئة بعد الهزيمة أمام يونايتد

23 آب / أغسطس 2022 08:47

مطالبات لليفربول بحل مشكلة البداية السيئة بعد الهزيمة أمام يونايتد
مطالبات لليفربول بحل مشكلة البداية السيئة بعد الهزيمة أمام يونايتد

قال آندي روبرتسون إن ليفربول يجب أن يتوقف عن استقبال أهداف مبكرة بعد الخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل ليونايتد بعد 16 دقيقة، قبل أن يعزز ماركوس راشفورد من تفوق صاحب الأرض بعد الاستراحة.

وقلص محمد صلاح الفارق لليفربول، لكن يونايتد صمد ليحافظ على الفوز فيما بقي فريق المدرب يورجن كلوب بدون انتصار في أول ثلاث مباريات ويملك نقطتين فقط.

واهتزت شباك ليفربول في الشوط الأول في جميع المباريات الثلاث في الدوري هذا الموسم، وأشار روبرتسون إلى أن البداية المهتزة جعلت الكفة تميل لصالح يونايتد.

وأبلغ روبرتسون شبكة سكاي سبورتس “قدمنا لكل الفرق فرصة التسجيل في وقت مبكر وهو ما مهد لأساس تلك المباريات، لا يمكننا فعل ذلك بأنفسنا.

“اهتزت شباكنا مبكرا مرة أخرى، وبدايتنا كانت سيئة، وهذا ما نحتاج لتغييره. لا يمكننا مواصلة التأخر في النتيجة”.

وأوضح المدافع الاسكتلندي أن مشكلة البداية السيئة تعود إلى الموسم الماضي.

(رويترز)

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