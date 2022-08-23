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قدم.. الزمالك يتوج بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي

23 آب / أغسطس 2022 08:49

قدم.. الزمالك يتوج بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي
قدم.. الزمالك يتوج بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي

تُوج نادي الزمالك، الإثنين، بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرم القدم لموسم 2021-2022 بعد أن خسر منافسه بيراميدز أمام فيوتشر بهدف دون رد في مباراة الجولة 32.


ويمتلك الزمالك 75 نقطة في صدارة المسابقة من 31 مباراة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني وانتهت آماله في اللقب وفاز به الزمالك.


وقبل خوضه آخر ثلاث مباريات له في المسابقة، حسم الزمالك لقب بطولة الدوري رقم 14 في تاريخه مقابل 42 لقبا للأهلي أكثر الأندية تتويجا بهذه البطولة.


واشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلي، ويتفوق بيراميدز بفارق 4 نقاط مع لعب الأهلي مباراة أقل إن فاز بها يقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

(الأناضول)

 

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