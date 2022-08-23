حماس: اعتقال فازع ونادر صوافطة لن ينال من إرادتهما

الضفة المحتلة-الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن اعتقال القيادي والأسير المحرّر فازع صوافطة، والناشط الأسير المحرّر نادر صوافطة، صباح اليوم الثلاثاء، جريمة صهيونية تكشف تخبّط الاحتلال وفشل منظومته الأمنية في مواجهة انتفاضة شعبنا المتصاعدة ضدّ عدوانه وإرهابه المتواصل.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنَّ جريمة اعتقال الأسيرين المحرّرين فازع ونادرصوافطة، اللذين قضيا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، لن تنال من عزيمتهما في مواصلة مسيرتهما النضالية، ولن تفلح في تغييب دور قيادات شعبنا المقاوم، ولن تحقّق للاحتلال أمنه المزعوم.

وأضافت الحركة: "نشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من المقاومة الصمود والتصدّي لهذا المحتل ومستوطنيه، دفاعاً عن الأرض، وانتصاراً للقدس والأقصى".