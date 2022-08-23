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الدعليس يلتقي نخب مجتمعية من المنتدى الفكري الفلسطيني

23 آب / أغسطس 2022 08:12

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة - الرأي

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، عددا من النخب المجتمعية في قطاع غزة، ممثلين عن المنتدى الفكري الفلسطيني، ووضعهم في صورة القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي.

 وشارك في اللقاء الحواري التفاعلي الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي وعُقد بمقر رئاسة العمل الحكومي العديد من النخب المجتمعية المتنوعة التي يضمها المنتدى الفكري الفلسطيني تتقدمهم د. مريم أبو دقة، حيث حضر الوفد تحت عنوان الشهيد إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس، في رمزية وحدة الأرض الفلسطينية.

واستعرض الدعليس خلال اللقاء التحديات التي واجهت العمل الحكومي، التي كان من أبرزها الحصار الظالم، وقلة الإمكانات والموارد الطبيعية، وانعكاسات أزمة كورونا على جميع مناحي الحياة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي بما في ذلك قطاع غزة، واستمرار العدوان وخاصة عدوانَي 2021 و2022 وما خلفاه من دمار لعدد من المباني والمرافق العامة.

وأكد أن المؤسسة الحكومية في غزة تسعى إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من التحديات التي تواجهها وشح الإمكانات المادية لديها، وأن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مطالبة بأن تقدم أفضل ما لديها من خدمات للمواطن الفلسطيني.

كما استعرض الدعليس خلال اللقاء اللقاء عددًا من الإنجازات والملفات والقضايا المنجرة في الآونة الأخيرة، ولا سيَّما في المجال الصحي وملف إعادة الإعمار، وتجويد العمل الحكومي، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتحسين الواقع الوظيفي للمواطنين، وتصفير عدد من الملفات والقضايا العالقة. وأضاف أن العمل الحكومي قطع شوطًا كبيرًا في إنجاز وتطوير عدد من المشاريع في القطاع الصحي بالتعاون مع الجهات المانحة، خاصة بناء مستشفى مدينة رفح، وتطوير المستشفى الإماراتي ومجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس ومستشفى الأورام في المنطقة الوسطى، وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى العيون بمدينة غزة، وإنشاء مستشفى الصحة النفسية في شمال القطاع.

وشدد على ضرورة استثمار تلك اللقاءات الحوارية مع النخب المجتمعية بالخروج بعدد من الأفكار والمقترحات التي تخدم بالدرجة الأولى المواطن الفلسطيني وتعزز من صموده واحتضانه للمقاومة.

وأثنى الدعليس على اللقاء الذي ساده جوٌّ من المصارحة والمكاشفة في استعراض عدد من القضايا، منبهًا إلى أن رئاسة متابعة العمل الحكومي منفتحة على كل نخب وشرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على الرغم مما تواجهه من تحديات.

وعبر المشاركون عن تقديرهم للأداء الحكومي، وسط إشادتهم بالتقدم الملموس في الخدمات والقرارات الحكومية، كما سجلوا عدد من الملاحظات والإشكالات التي تحتاج إلى معالجات.

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