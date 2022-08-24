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أندرويد 13 يعطيل ميزة الشحن اللاسلكى بهواتف جوجل بيكسل

24 آب / أغسطس 2022 08:18

أندرويد 13 يؤدى لتعطيل ميزة الشحن اللاسلكى بهواتف جوجل بيكسل
أندرويد 13 يؤدى لتعطيل ميزة الشحن اللاسلكى بهواتف جوجل بيكسل

كان الشحن اللاسلكي ميزة أساسية لهواتف جوجل Pixel الرئيسية منذ سلسلة Pixel 3 التى ظهرت في 2018، ولكن يبدو أن التحديث الأخير قد أدي لتعطيل هذه الميزة جزئيًا، فوفقًا لبعض مالكي Pixel يتم تعطيل الشحن اللاسلكي بعد الترقية إلى Android 13.
 
وظهرت سلاسل رسائل متعددة على منصة"Reddit" على مدار هذا الأسبوع، حيث أبلغ مالكي  Google Pixel عن توقف الشحن اللاسلكي عن العمل فورًا تقريبًا بعد ترقية Android 13، يبدو أن المشكلة تؤثر على العديد من طرز Pixel بما في ذلك سلسلة Pixel 6 ، ولكنها تؤثر بشكل أساسي Pixel 4 و Pixel 4 XL، بينما لم تتأثر أجهزة سلسلة Pixel 6 الخاصة بهذه المشكلة حتى الآن.
 
ويبدو أن المشكلة تتعلق بكيفية تحكم البرنامج في الشحن على هواتف Pixel، عند الشحن اللاسلكي أو السلكي لهذه المسألة، يمكن أيضاً للبرنامج أن يبطئ أو يتوقف عن الشحن في ظروف معينة على سبيل المثال، تحدد جوجل تلقائيًا الشحن بنسبة 80٪ إذا تم توصيل هاتف Pixel أو وضعه على شاحن لاسلكي لعدة أيام.
 
وفي هذه الحالة، أبلغ المستخدمون المتأثرون أن هواتفهم إما لا تستجيب لشاحن لاسلكي على الإطلاق، أو أنها تشحن فقط لبضع دقائق قبل التوقف وعرض رسالة "لا يتم الشحن".
 
ويُقال إن مشكلات الشحن اللاسلكي بدأت مباشرة بعد تثبيت Android 13، والذي تم إصداره لأول مرة لهواتف Pixel يوم الإثنين، ويدعي المتأثرون أيضًا أن هذا يحدث بغض النظر عن الشاحن المستخدم. 
 
وذكر الكثيرون مشاكل مع كلا الجيلين من Pixel Stand ، لكن البعض الآخر ذكر مشاكل مع أجهزة الشحن المتعددة، ويدعي البعض أن ضبط الإعدادات مثل الشحن التكيفي، يمكن أن يحل المشكلة، ولكن هذا يبدو غير متسق بناءً على التقارير المستخدم حتى الآن.
 
لا يبدو أن جوجل أقرت بالمشكلة حتى الآن، ولكن تم إرسال تقارير متعددة عبر متتبع المشكلات من جوجل، أما بالنسبة لمالكي Pixel 4 و Pixel 5 المتأثرين بهذه المشكلة ، يمكن للمالكين الرجوع إلى Android 12، أما مالكي Pixel 6 و Pixel 6 Pro، لا يتوفر لديهم هذا الخيار.

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