منتخبنا يخسر أمام الجزائر في افتتاح بطولة كأس العرب للناشئين

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين، مساء أمس الثلاثاء، أمام نظيره الجزائري بخماسية نظيفة دون رد، في افتتاح منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر.

وشهدت المباراة استقبالا حافلا لمنتخبنا الوطني من الجمهور الجزائري، الذي رفع الأعلام الفلسطينية وردد الأهازيج المساندة لشعبنا وقضيته العادلة.

وفرض المنتخب الجزائري تفوقه على أرض الملعب، واستطاع افتتاح النتيجة منذ الدقيقة الثانية من المباراة، حاول بعدها منتخبنا العودة بالنتيجة وتسجيل التعادل لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الجزائري الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأتبعه بالهدف الثالث بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 82، ويختتم مهرجان الأهداف بالهدف الخامس قبل النهاية بدقيقتين.

وضمن نفس المجموعة الأولى، فاز المنتخب السوداني على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين، ليتصدر المنتخب الجزائري المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السوداني.