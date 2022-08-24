فتيات الأهلي الفلسطيني يتصدرن المجموعة الأولى ويتغلبن على خدمات الشاطئ

تواصلت مساء الاثنين منافسات دوري "جوال" للفتيات السوفتبول والمقام برعاية كريمة من شركة" جوال"، بلقاء ثالث جمع نادي الأهلي الفلسطيني وخدمات الشاطئ، والذي شهد فوز فتيات الأهلي الفلسطيني بنتيجة 16/12 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد "رفيق السالمي " بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وجاءت تفاصيل نقاط المباراة:

وبدأ اللقاء بتقدم فتيات خدمات الشاطئ بنتيجة 4_0, خلال الشوط الأول بعد عرضٍ مميزٍ من لاعبات البحرية ، وسرعان ما عدن فتيات النادي الأهلي لأجواء المنافسة خلال الشوط الثاني بفوز 6_0,

وخلال الشوط الثالث استطاعت فتيات البحرية تسجيل نقاط بنتيجة " 6_0" ، وعادت الإثارة من جديد في الشوط الرابع بفوز دراماتيكي لفتيات الأهلي بنتيجة"6_0". ومع بداية الشوط الخامس تقدمت فتيات البحرية وسجلن 2 _0 ؛ ليتعادل الفريقان مع نهاية الشوط بالنقاط مع بنتيجة تراكمية" 12_"12.

وفي الشوط الأخير والحاسم استطاعت فتيات الأهلي الفلسطيني قلب النتيجة لصالحهن بتسجيلهن 4 نقاط؛ ليفزن بالمباراة. وانتهى اللقاء لصالح فتيات النادي الأهلي الفلسطيني بنتيجة إجمالية"16/12". وبهذا الفوز تصدر فريق الأهلي المجموعة الأولى مؤقتاً بفارق نقاط الأهداف عن نادي شباب بيت حانون الأهلي ، الذي تساوى معهن بالنقاط . وقاد اللقاء تحكيما/ اشرف مراد حكم رئيسي، والحكم المساعد مؤيد طافش، على صالح، أحمد أبو عودة ومراقب المباراة مريم صيام ،والحكم المسجل رباب طافش.

وتتواصل منافسات دوري" جوال للسوفتبول" للفتيات بإقامة اللقاء الرابع في البطولة بين فتيات نادي الزهراء الرياضي وفتيات أكاديمية البيسبول والسوفتبول مساء يوم الخميس على ملعب الشهيد رفيق السالمي.