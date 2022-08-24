السياحة: اكتشاف قصر إسلامي بالنقب يؤكد تجذر الحضارة الإسلامية بفلسطين

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن اكتشاف قصر تاريخي فاخر يعود للفترة الإسلامية المبكرة في النقب بمدينة رهط، دليل إضافي على تجذر الوجود الحضاري الإسلامي في فلسطين منذ القدم.



وكانت قد أعلنت ما يسمي سلطة الآثار الإسرائيلية أمس الاربعاء، عن اكتشاف قصر أثرى فاخر بُني وسط مجمع سكني يحتوي على معالم اثرية لأثرياء يعود إلى 1200 عام.



ويحتوي القصر على 4 أروقة وقاعات وغرف معيشة وآبار وأفران ضخمة وأراضٍ رخامية وزخارف وأدوات طهي ثمينة .



ومن بين الآثارالمكتشَفة، في القصر الذي عُثر عليه على عمق خمسة أمتار بالقرب من مدينة رهط التي يسكنها فلسطينيو 48، آبار حُفرت بالصخر على عمق ثلاثة أمتار، وأوانٍ فخارية مزججة.



وبُني القصر الأثري بحرفية عالية الدقة، إذ اكتُشف أنه كان يحتوي على وسائل تهوية وتبريد من خلال آلية بناء الأقواس التي لا تزال تصدح بعظم وتقدم فنون الحضارة والعمارة الإسلامية .



وأشار علماء الآثار إلى أن أجزاءً من القصر لم تُكتشَف بعد، خصوصاً ما يتعلق بمعالم تشير إلى أن القصر يحتوي على أقبية حجرية بُنيت بدقة، كان الغرض منها السماح بتخزين المواد الغذائية وكذلك إتاحة المجال أمام سكان القصر للسير تحته والوصول إلى بعض المرافق.



يذكر أن القصر المكتشف يقع في منقطة أثرية تحت السيطرة الإسرائيلية وقد سبق أن اكتُشف فيها مسجد تاريخي اموي قبل شهر، وكذلك تم اكتشاف مسجد اثري سابق عام 2019 في المنطقة ذاتها