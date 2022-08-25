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"ميكروسوفت" تكشف عن ثغرة أمنية تتسبّب بتعطيل أجهزة الحاسوب

25 آب / أغسطس 2022 08:27

"ميكروسوفت" تكشف عن ثغرة أمنية تتسبّب بتعطيل أجهزة الحاسوب

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأسبوع الماضي عن ثغرة أمنية غريبة يمكن أن تتسبّب بتعطيل أجهزة الحاسوب المحمولة، إذا جرى تشغيل أغنية المغنيّة الشهيرة #جانيت جاكسون "Rythym Nation".
 
بدأت هذه القصّة الغريبة عندما اتّصل العديد من المستخدمين بقسم الدّعم لمنتج "Windows XP" للإبلاغ عن مشكلات في أجهزتهم، وجاءت الشكاوى في الأغلب من الحاسوب المحمول ذي الـ5400 دورة في الدقيقة الذي تمّ بيعه في العام 2005.  
 
وقد وجدت تجربة معمليّة أن الأغنية لم تتسبّب بتعطّل الحاسوب المحمول الذي كان يتمّ تشغيل الأغنية عبره فقط، ولكن قد تؤثر أيضاً في أجهزة الحاسوب المحمولة القريبة التي كانت تستخدم نظام محرّك الأقراص الثابتة نفسه. 
 
وقد أوضح رايموند تشين من "مايكروسوفت" ذلك، في مدوّنة، بأنّ الأغنية احتوَت على أحد التردّدات الرنّانة الطبيعيّة لطراز محرّكات الأقراص الثابتة للحاسوب المحمول التي استخدمتها "مايكروسوفت ومصنّعون آخرون". 
 
وقد أضافت الشركة المصنِّعة مرشّحاً مخصّصاً في خط أنابيب الصوت الذي اكتشف الترددات المخالفة وأزالها أثناء تشغيل الصوت.  

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