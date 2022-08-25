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"يوتيوب" يؤكّد جدّية استثماره في البودكاست

25 آب / أغسطس 2022 08:29

"يوتيوب" يؤكّد جدّية استثماره في البودكاست

أظهرت تقارير، نُشرت في وقت سابق من هذا العام، أن "يوتيوب" سيُضيف قريباً صفحة رئيسيّة مخصّصة لل#بودكاست، في إشارة إلى أن الشركة أصبحت أكثر جديّة بشأن استثماراتها في البودكاست.

 وأكّد الموقع أمس لموقع "تيك كرانش" أن خدمة البودكاست الجديدة متاحة الآن لمستخدمي الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير صادر عن "9to5Google"، تمّ نشر صفحة البودكاست في وقت ما خلال الشهر الماضي، وهي الآن ظاهرة لبعض المستخدمين على صفحة الاستكشاف (Discover) الحالية على "يوتيوب"، الذي أشار "يوتيوب" إلى أن الخدمة غير متاحة عالميّاً في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الموقع بول بينيغتون: "تساعد صفحة البودكاست المستخدمين على استكشاف حلقات البودكاست الجديدة والشائعة، والعروض، ومنشئي المحتوى، بالإضافة إلى التوصية بمحتوى البودكاست".

 في المقابل، رفض الإجابة عن المزيد من الأسئلة حول خطط الشركة للبودكاست، ملمّحاً إلى أن الإعلان الرسميّ لم يأت بعد.

 

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