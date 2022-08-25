وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضُا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية نصف دستة أهداف في تعادل السيتي مع برشلونة ودياً وكالة الرأي الفلسطينية ما هي المدة التي يبقى فيها مريض كورونا معدياً؟ وكالة الرأي الفلسطينية 3 مكفوفين استعادوا البصر بفضل زراعة قرنية مصنوعة من جلد الخنزير وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن للحرارة أن تغير تأثير الأدوية؟ وكالة الرأي الفلسطينية دراسة طبية تنبه من خطر يهدد الأطفال بسبب قلة النوم وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تموت النحلة بعد اللسعة؟ وكالة الرأي الفلسطينية "يوتيوب" يؤكّد جدّية استثماره في البودكاست وكالة الرأي الفلسطينية "ميكروسوفت" تكشف عن ثغرة أمنية تتسبّب بتعطيل أجهزة الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية خلل في "فيسبوك" يُتيح للجميع مشاركة صور وروابط مع المشاهير
أخبار » أخبار الأسرى

4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضُا لاعتقالهم الإداري

25 آب / أغسطس 2022 08:55

الأسير المضرب خليل عواودة
الأسير المضرب خليل عواودة

رام الله - الرأي

يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

ودخل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ 166 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يومًا، وعلق إضرابه أسبوعًا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

كما يواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ 19 يومًا، وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يقبعان في زنازين سجن "عوفر"، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة 3.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين.

كما يواصل المعتقل عماد أبو الهيجاء من جنين، إضرابه عن الطعام بحسب عائلته، قبل 5 أيام مطالبًا بأن يجتمع مع والده الأسير القائد جمال أبو الهيجاء، المحكوم بالسّجن مدى الحياة، إضافة إلى شقيقيه المعتقلين إدريًا وهما عاصم وعبد السلام، حيث ترفض إدارة السجون أن يلتقوا بوالدهم المعتقل منذ عام 2002.يذكر أن عماد معتقل منذ الأول من آذار العام الجاري، وقد حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، ويقبع في زنازين سجن "مجدو".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟