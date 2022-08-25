اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع

صالح نادي اتحاد دير البلح جماهيره، وحقق فوزاً كبيراً على منافسه أهلي النصيرات، بنتيجة 52-25، على صالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2022-202، برعاية جوّال بحضور جماهيري كبير.

بذلك، رفع اتحاد دير البلح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وبقي أهلي النصيرات في المركز السابع خاليَ الوفاض بدون رصيد. وكان اتحاد دير البلح خسر مباراته السابقة أمام الصلاح، بنتيجة 25-24.

جاءت البداية من اتحاد دير البلح اذلي ظهر متماسكاً دفاعياً وهجومياً، وبرز النجم خليل مهدي بتسجيله 6 أهداف، وسجل إياد ثابت 5 أهداف، بينما ظهر أنور نصّار أفضل مسجل للأهلي بتسجيله 3 أهداف، لينتهي الشوط بتقدم اتحاد دير البلح، بنتيجة 21-9.

وفي الشوط الثاني، بقي دير البلح مسيطراً على العمق والجانبين، واستمر فارق الإمكانات والخبرة لصالحه، وسجل خليل مهدي 10 أهداف، وكريم أبو عبيد 8 أهداف، بينما سجل للأهلي حارث قفة 6 أهداف، وإبراهيم الكرد 3 أهداف، لينتهي الشوط بتقدم اتحاد دير البلح 31-16، وبنتيجة إجمالية 52-25 لصالحه.

وقد جاء أفضل مسجل للاتحاد خليل مهدي بتسجيله 15 هدفاً، وجاء حارث قفة أفضل مسجل للأهلي، وسجل 7 أهداف.

حكم اللقاء: عمر السلوت وإبراهيم الدعالسة للساحة، مسجل أحمد بدوان، ميقاتي علي الكرنز ، مراقب حكام كمال الهولي، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.