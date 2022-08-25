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اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع

25 آب / أغسطس 2022 09:11

اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع
اتحاد دير البلح يتفوق على أهلي النصيرات ويحتل المركز الرابع

صالح نادي اتحاد دير البلح جماهيره، وحقق فوزاً كبيراً على منافسه أهلي النصيرات، بنتيجة 52-25، على صالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج، ضمن الجولة الرابعة لبطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2022-202، برعاية جوّال بحضور جماهيري كبير.

بذلك، رفع اتحاد دير البلح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، وبقي أهلي النصيرات في المركز السابع خاليَ الوفاض بدون رصيد. وكان اتحاد دير البلح خسر مباراته السابقة أمام الصلاح، بنتيجة 25-24.

جاءت البداية من اتحاد دير البلح اذلي ظهر متماسكاً دفاعياً وهجومياً، وبرز النجم خليل مهدي بتسجيله 6 أهداف، وسجل إياد ثابت 5 أهداف، بينما ظهر أنور نصّار أفضل مسجل للأهلي بتسجيله 3 أهداف، لينتهي الشوط بتقدم اتحاد دير البلح، بنتيجة 21-9.

وفي الشوط الثاني، بقي دير البلح مسيطراً على العمق والجانبين، واستمر فارق الإمكانات والخبرة لصالحه،  وسجل خليل مهدي 10 أهداف، وكريم أبو عبيد 8 أهداف، بينما سجل للأهلي حارث قفة 6 أهداف، وإبراهيم الكرد 3 أهداف، لينتهي الشوط بتقدم اتحاد دير البلح 31-16، وبنتيجة إجمالية 52-25 لصالحه.

وقد جاء أفضل مسجل للاتحاد خليل مهدي بتسجيله 15 هدفاً، وجاء حارث قفة أفضل مسجل للأهلي، وسجل  7 أهداف.

حكم اللقاء: عمر السلوت وإبراهيم الدعالسة للساحة، مسجل أحمد بدوان، ميقاتي علي الكرنز ، مراقب حكام كمال الهولي، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.

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