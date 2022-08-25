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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

25 آب / أغسطس 2022 10:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.

وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأربعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

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