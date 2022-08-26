سحب قرعة مسابقتى الدوري الأوروبي ودورى المؤتمرات الجمعة

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، عصر اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتى الدوري الأوروبي ودورى المؤتمر الأوروبي، للموسم الجديد 2022 – 2023، بعد تحديد جميع الأندية المتأهلة عقب نهاية الدور التمهيدى أمس الخميس.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الأوروبي تواجد أندية أوروبية عريقة، يأتي في مقدمتها فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى نادى روما الإيطالي الذى يشارك بصفته بطلا لمسابقة دورى المؤتمر الأوروبي.

وعلى مستوى اللاعبين المصريين يشارك محمد النني مع ارسنال الانجليزي، ومحمود تريزيجيه مع طرابزون التركي، وأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مع نانت الفرنسي.

وتوزع الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة لتتنافس فرق كل مجموعة مع بعضها البعض بنظام دوري من دورين "الذهاب والإياب".

وتقام الجولات الـ6 للدور الأول للبطولة في أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر.

وكان فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني قد توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، على حساب فريق رينجرز الاسكتلندى في المباراة النهائية بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1.

وتوج روما الإيطالي بالنسخة الأولى من دورى المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة المجر، يوم 31 مايو من عام 2023، بينما يستضيف ملعب "فرتونا أرينا" في مدينة براج التشيكية المباراة النهائية للنسخة الثانية من دورى المؤتمر الأوروبي.

ويمتلك فريق إشبيلية الإسباني الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، برصيد 6 ألقاب، والذى كان أخرهم في عام 2020 على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وسيحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي على مبلغ 8.6 مليون يورو، بينما سيحصد بطل دورى المؤتمر الأوروبي مبلغ 5 ملايين يورو.

وجاء تصنيف أندية قرعة الدوري الأوروبي كالتالي..

التصنيف الأول:

روما (إيطاليا)

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

أرسنال (إنجلترا)

لاتسيو (إيطاليا)

براجا (البرتغال)

النجم الأحمر (صربيا)

دينامو كييف (أوكرانيا).

أولمبياكوس (اليونان)

التصنيف الثاني

فينورد (هولندا)

رينس (فرنسا)

ايندهوفن (هولندا)

موناكو (فرنسا)

ريال سوسيداد (اسبانيا)

كاراباج (أذربيجان)

مالمو (السويد)

لودوجريتس (بلغاريا)

التصنيف الثالث

شيريف (مولدوفيا)

ريال بيتيس (اسبانيا)

ميديتلاند (الدنمارك)

بودو جيليمت (النرويج)

فرانك فروزي (المجر)

يونيون برلين (ألمانيا)

فرايبورج (ألمانيا)

فناربخشة (تركيا).

التصنيف الرابع

نانت (فرنسا)

هلسنكي (فنلندا)

ستورم جراز (النمسا)

أيك لارانكا (قبرص)

زيورخ (سويسرا)

أومونيا (قبرص)

يونيون سانت جلوي (بلجيكا)

طرابزون (تركيا)