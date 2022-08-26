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أخبار » الرياضة و الملاعب

لاعب غزي يتعرض لإصابة قوية للمرة الثانية في مسيرته

26 آب / أغسطس 2022 10:00

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تعرض لاعب فريق نادي بيت لاهيا إسماعيل أبو جراد لإصابة خطيرة، خلال اللقاء التجريبي الذي جمع فريقه مع بيت حانون الأهلي على ملعب بيت لاهيا البلدي، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأُصيب أبو جراد في الرأس، بعد اشتراكه مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما استدعى نقله للمستشفى الإندونيسي، قبل أن يتم تحويله لـ"الشفاء" بغزة نظرا لخطورة حالته.

وكان قد تعرّض ذات اللاعب، إلى إصابة قوية قبل موسيمن، برفقة  ناديه السابق الأقصى عندما واجه نماء لحساب الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى ذلك الموسم .

وتمثلت تلك الحادثة باصطدامه بحارس نماء أحمد الشاعر دون قصد، أدى لفقدانه عن الوعي أكثر من ربع ساعة .

يشار إلى إصابته بالأمس، قد زال عنها الخطر  وتوقف النظيف حسب وصف الأطباء، مع وجود كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ .

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