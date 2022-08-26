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كيفية تغيير حساب البريد الإلكترونى الافتراضى على أيفون

26 آب / أغسطس 2022 10:07

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يعد تطبيق Mail الخاص بأيفون ميزة مفيدة، التي تأتي مثبتة مسبقًا في الجهاز، حيث يتيح لك تطبيق Mail توصيل جميع عناوين بريدك الإلكتروني، بغض النظر عن المجال، بتطبيق واحد، وبالنسبة لأولئك الذين يحتفظون بحساب البريد الإلكتروني للعمل الخاص بهم منفصلاً عن حسابهم الشخصي، من المهم تعيين البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بك بشكل صحيح، لأنه سيكون الحساب الذي يرسل جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل افتراضي.
 
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كان لديك العديد من حسابات البريد الإلكتروني التي تم تسجيل الدخول إليها في تطبيق Mail الخاص بجهاز iPhone، فسيختار التطبيق تلقائيًا الحساب الذي تدخله أولاً كإعداد افتراضي.
 
إذا كنت ترغب في تغيير حسابك الافتراضي إلى بريد إلكتروني مختلف، فيمكنك القيام بذلك بسهولة، وإليك كيفية تغيير بريدك الإلكتروني الافتراضي على أيفون:
 
1. افتح تطبيق الإعدادات.
 
2. مرر لأسفل واضغط فوق البريد.
 
3. مرر لأسفل إلى أسفل واضغط فوق الحساب الافتراضي.
 
4. حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد تعيينه افتراضيًا.
 

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