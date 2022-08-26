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تويتر تتيح ميزة البودكاست فى نظامها الأساسى

26 آب / أغسطس 2022 10:10

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أعلنت منصة تويتر رسميًا دمج خاصية البودكاست في نظامها الأساسي كجزء من علامة تبويب Spaces المصممة حديثًا. 

وأوضح موقع "تك كرانش" التقني علامة التبويب Spaces "المساحات" التى تم تجديدها وإضافة ملفات البودكاست لمجموعة من الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية في العالم على نظامي iOS و Android بدءًا من اليوم.


وقال Twitter في إحدى المدونات: "يعد دمج ملفات podcast في Spaces ، حيث تحدث المحادثات الصوتية على Twitter ، طريقة أخرى نواصل بها الاستثمار في منشئي الصوت". "للقيام بذلك بطريقة بسيطة وبديهية تتيح للمستمعين النقر ببساطة على زر التشغيل والانطلاق ، بدأنا بتجربة صوتية مُعاد تصميمها في علامة التبويب Spaces."

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