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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إبقاء شاشة أيفون قيد التشغيل لفترة أطول

27 آب / أغسطس 2022 11:48

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عندما تحصل على أيفون جديد لأول مرة، فإن الإعداد الافتراضي للقفل التلقائي للشاشة سيؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة بعد 30 ثانية من عدم النشاط، وقد يكون هذا مزعجًا للغاية، خاصةً إذا كنت تسمح لشخص آخر باستخدام هاتفك، ويستمر في إعادته إليك لإلغاء القفل.
 
ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك ضبط مهلة شاشة أيفون لتتركها تعمل لفترة أطول، وفيما يلي كيفية تغيير فترة تشغيل الشاشة على أيفون.

كيفية الحفاظ على شاشة أيفون قيد التشغيل

يمكنك تغيير إعداد القفل التلقائي الذي يعمل على إيقاف تشغيل الشاشة ببضع ضغطات.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون الخاص بك.
 
2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق "العرض والسطوع".
 
3. في إعدادات العرض والسطوع، اضغط فوق القفل التلقائي.
 
4. اختر مقدار الوقت الذي تريد أن تظل فيه شاشتك قيد التشغيل بعد أن لمست أيفون آخر مرة، وخياراتك من دقيقة إلى خمس دقائق، و وإذا اخترت أبدًا، فستظل شاشتك غير مقفلة طوال الوقت، إلا إذا قمت بإيقاف تشغيلها يدويًا بالضغط على الزر الجانبي.

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