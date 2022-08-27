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آيفون 14 قد يدعم ميزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية

27 آب / أغسطس 2022 11:54

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أعلنت شركة آبل منذ بضعة آيام عن موعد مؤتمرها المنتظر Far Out من أجل كشف النقاب عن جهازها الجديد آيفون 14 والذي سوف يقام يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022.

وفي كل مرة تُرسل آبل الدعوات لمؤتمراتها، يقوم الآخرين بتحليل وفحص الدعوة بحثا عن أي تلميحات أو ميزات قادمة ربما سوف تكشفها الشركة فيما بعد.

وبعد فحص الدعوة الخاصة بمؤتمر إطلاق آيفون 2022، يعتقد البعض أن صانع الآيفون سوف يكشف النقاب عن ميزة جديدة وتلك الميزة لها علاقة بالنجوم الموجودة في الدعوة لحدثها الإفتراضي القادم.

آيفون 14 قد يدعم التصوير الفلكي

وهنا انقسم البعض إلى فريقين، الأول يعتقد أن النجوم في الدعوة الخاصة بآبل يقصد بها دعم آيفون 14 لميزة وضع التصوير الفلكي.

وكانت هناك شائعات تتحدث عن أن آبل ربما تجلب ميزة التصوير البعيد أو الفلكي لكاميرا الآيفون، للسماح للمستخدمين بإلتقاط صور للسماء والقمر والنجوم بكل سهولة. وتلك الميزة ربما يرغب بها المصورون المحترفون لكنها ستكون رائعة بالنسبة للهواة.

آيفون 14 قد يدعم الاتصال بالقمر الصناعي

الإحتمال الأقرب للصواب، أن النجوم المرصعة بدعوة آبل تشير إلى دعم آيفون 14 لتقنية الإتصال عبر الأقمار الصناعية. وهي ميزة تداولتها الشائعات وتحدث عنها مارك غورمان من بلومبيرج.

ويتوقع أن يدعم آيفون 14 تقنية الاتصال بالقمر الصناعي ولكنها ستكون متاحة فقط عندما لا تكون هناك تغطية أو برج خلوي وفي الحالات الطارئة. حينها يمكن الإستفادة من تلك الميزة واجراء مكالمة أو رسالة نصية.

وكانت هناك مصادر موثوقة قد أشارت في عام 2021 إلى أجهزة الآيفون المستقبلية ستكون قادرة على تبادل الرسائل النصية وربما المكالمات الهاتفية من خلال تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية. سيتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى مساعدة الطوارئ في الأماكن التي لا توجد بها خدمة خلوية.

في النهاية، سواء كان التصوير الفلكي أو الاتصال بالقمر الصناعي. سوف نعرف الحقيقة عندما يحين موعد مؤتمر اطلاق الأيفون الجديد 2022. ما علينا سوى الإنتظار وسوف نعرف إلى ماذا تشير تلك النجوم.

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