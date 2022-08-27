جوجل كروم سيسمح باستخدام المصادقة البيومترية لملء النماذج تلقائيًا وكلمات السر

يعتبر متصفح جوجل كروم من أفضل المتصفحات الموجودة حاليا. ولكي يحمي مستخدميه، قرر إستخدام طريقة قوية لتأمين كلمات السر ومنع الوصول إليها.

وقريبا، سوف يتيح متصفح جوجل كروم إمكانية استخدام البيانات الحيوية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه. لملء النماذج تلقائيا وتسجيل الدخول للحسابات على الويب.

جوجل كروم يدعم المصادقة البيومترية

وميزة المصادقة عبر البيانات الحيوية يدعمها متصفح سفاري لشركة آبل منذ سنوات عبر جهاز الماك. ولكن إذا كنت تستخدم كروم، فيجب إعادة كتابة الباسورد أو تلقي إشعار المصادقة ذات العاملين عبر جهاز آخر.

وفقا لموقع digitaltrends، عند طرح الميزة للمستخدمين فيما بعد ومن أجل استخدام البيانات الحيوية. سوف يحتاج المستخدم إلى تشغيل إعداد معين في المتصفح. ولكن قد يتم تعيين تلك الطريقة لتصبح أساسية لتأمين كلمات سر المستخدمين.

وفي الشهر السابق، تم رصد ميزة مماثلة والتي سوف تتيح لك استخدام البيانات الحيوية لعرض كلمات المرور المخزنة في متصفح جوجل كروم نفسه.

في الوقت الحالي، عندما تريد عرض كلمة المرور المحفوظة في المتصفح أو استخدام الملء التلقائي لكلمة المرور في نموذج ويب.

سوف تتلقى مطالبة لإعادة إدخال كلمة مرور الكمبيوتر إذا كنت تستخدم جهاز بنظام ويندوز أو ماك.

وفي حالة استخدام جهاز كروم بوم، سوف يُطلب منك إدخال باسورد حساب جوجل الخاص بك.

إقرأ أيضا من تكنولوجيا نيوز:

شاهد عملية تجميع واختبار أحدث أجهزة سامسونج القابلة للطي

إنستجرام يعمل على تقييد المحتوى الأكثر حساسية للمراهقين

بالطبع تلك العملية مرهقة ومملة بعكس البيانات الحيوية حيث يمكنك استخدام إصبعك عبر متصفح سفاري. والوصول لكلمات السر الخاصة بك أو الملء التلقائي دون أي مشكلة.

من المتوقع أن تساعد الطريقة الجديدة في جعل تسجيل الدخول وإدخال كلمات السر أكثر سلاسة مع تحسين وتعزيز الأمان للمستخدمين.

لا يزال أي شخص يمكنه الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو كلمة مرور جوجل غير قادر على الوصول إلى قائمة كلمات المرور بالكامل عند تمكين هذه المصادقة البيومترية.

تعمل هذه الطريقة أيضًا على الملء التلقائي لتفاصيل جهات الاتصال الحساسة وبطاقة الائتمان. على سبيل المثال، عند إجراء عملية شراء عبر الإنترنت.

يمكنك تلقي مطالبة لإلغاء تأمين الملء التلقائي ببصمة إصبعك وبمجرد المصادقة. سيقوم متصفح كروم بإدخال التفاصيل الخاصة بك. يتضمن هذا معلومات بطاقتك الائتمانية.

أخيرا، لم يتم الإعلان عن موعد طرح تلك الميزة الجديدة. ولكنها سوف تجعل استخدام متصفح جوجل كروم على أجهزة ماك بوك أو الويندوز أسهل كثيرًا مع توفير حماية أفضل لكلمات السر وبيانات المستخدمين.