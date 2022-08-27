حماس والجهاد تؤكدان على عمق العلاقة بينهما ومواصلة العمل المشترك

غزة - الرأي:

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي خلال لقاء جمعهما أمس في العاصمة اللبنانية بيروت، على عمق العلاقة بينهما، مشددين على مواصلة العمل معًا من أجل تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وقالت حماس في بيان لها اليوم السبت، إن العلاقة بين الحركتين هي علاقة راسخة واستراتيجية، وفي تعاظم وتطور، خدمةً لمشروع المقاومة في فلسطين، وإن أي خلاف في موقف تكتيكي هنا أو هناك لا يمكن أن يمس بجوهر هذه العلاقة وتطورها وتقدمها، ونؤكد استمرار التواصل واللقاءات لتحقيق ذلك.

وأكدت الحركتان على مواصلة العمل الوطني المشترك من أجل إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، تتجلى في ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس وطني جديد على أسس وطنية صحيحة، وأن الحركتان ستبذلان ما بوسعهما نحو الانخراط في جبهة وطنية واحدة تضم كل المخلصين والحريصين على وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام والتوحد في إطار البيت الفلسطيني الجامع.

كذلك أكدا أن القدس عاصمتنا الأبدية، وستبقى مركزًا للصراع، وعنوانًا لوحدة شعبنا في كل مكان، ولن يفلح العدو في تهويدها أو تقسيم مسجدها الأقصى المبارك، وأن معركة القدس ما زالت مستمرة، ولن تتوقف حتى تطهيرها من دنس العدو.

وأكدت حماس في بيانها على دعم اللقاءات التي تمت بين الحركتين داخل فلسطين بهدف تطوير العلاقة وخدمة لشعبنا ومقاومتنا.

ودعت أبناء الحركتين وأبناء شعبنا إلى وحدة الصف وتطوير القوة وتعزيز المقاومة، والتأكيد على وحدتها في كل الأماكن والظروف في إطار الغرفة المشتركة، وندعم كل الخطوات التي من شأنها أن تعظم وترسخ هذا الدور على قاعدة الاتفاق والتفاهم على تكتيكات المقاومة في إطار التكامل والعمل المشترك.

كذلك عبرت الحركتان عن دعمهما خطوات الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، ودعتا شعبنا في كل مكان إلى إطلاق أوسع حملة تضامن معهم، والتحرك في كل مكان نصرة لهم.

وعبرت الحركة في بيانها على شكر كل من يدعم مقاومة الشعب الفلسطيني، ووجهت التحية للفلسطينيين في الداخل والخارج، وترحمت على شهداء شعبنا الفلسطيني عامة، وشهداء العدوان الأخير، وفي المقدمة منهم القادة الكبار تيسير الجعبري وخالد منصور، وجميع الشهداء.

والتقى مساء أمس الجمعة، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيروت، مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث ضم وفد حماس نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، وعضو المكتب السياسي الأخ المجاهد زاهر جبارين، وذلك في مكتب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وبحضور عضوي المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، وعبد العزيز الميناوي، وقادة آخرين من الحركتين.

واستعرض المجتمعون التطورات في المنطقة، والقضية الفلسطينية، ومحاولات الاحتلال إجهاض المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في أرضنا الفلسطينية المحتلة، ومجريات العدوان الأخير على قطاع غزة.