هنية يعزي بوفاة رئيس الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ظهر اليوم السبت، الأستاذ سيد سعادة الله الحسيني، أمير الجماعة الإسلامية لعموم الهند، وقدم التعازي له ولعموم الجماعة الإسلامية في الهند ولمسلمي جمهورية الهند وعلمائها، بوفاة الشيخ العلامة سيد جلال الدين العمري أمير الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند، ونائب الرئيس لهيئة الأحوال الشخصية لعموم الهند خلال تلقيه العلاج في مستشفى الشفاء التخصصي – دلهي.

واستحضر رئيس الحركة تاريخ الفقيد ومواقفه، حيث كان الفقيد علماً من الأعلام العاملين لنصرة الحق والدين، ومناصراً دائما للقضية الفلسطينية، مدافعاً عن المسجد الأقصى، كما كان له دور كبير في الأعمال الخيرية والإنسانية في الهند وخارجها.

كما تقدم رئيس الحركة بالتعازي إلى عائلة الشيخ وطلابه ومحبيه، في الهند وحول العالم، سائلاً الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.