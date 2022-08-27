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أبو مرزوق يعزي بوفاة رئيس الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند

27 آب / أغسطس 2022 09:10

وكالات-الرأي:

بعث رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" "موسى أبو مرزوق"، برقية تعزية إلى السيد سعادة الله الحسيني أمير الجماعة الإسلامية في الهند، معزيا بوفاة سيد جلال الدين عمري أمير الجماعة الإسلامية الأسبق بالهند.

وقال أبو مرزوق في برقية التعزية "إن للفقيد دور كبير في نشر الإسلام في الهند، بالكلمة والموقف"، مشيرا إلى أنه ترك خلفه بصمة واضحة في مسيرة الجماعة الإسلامية ومنجزاتها.

وأكد أن للفقيد مواقف محمودة ومشهودة لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه ترك خلفه جيلا من القادة الذين سيحملون رسالته على خير وجه.

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