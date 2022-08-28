كروم تضيف طريقة جديدة لحماية كلمات المرور

أضاف كروم طريقة جديدة لحماية كلمات مرورك، حيث يتيح استخدام البيانات الحيوية لعرض كلمات المرور المخزنة في كروم. ففي الوقت الحالي عندما تريد عرض كلمة المرور المحفوظة في كروم أو الملء التلقائي لكلمة المرور في نموذج ويب، فستتلقى مطالبة لإعادة إدخال كلمة مرور الكمبيوتر إذا كنت تستخدم ويندوز أوماك، سيطلب منك إدخال كلمة مرور جوجل إذا كنت تستخدم كروم بوك، قد تكون هذه العملية مرهقة، خاصة عندما يمكنك بالفعل استخدام بصمة إصبعك على سفاري على ماك أو Windows Hello على أجهزة الكمبيوتر المتوافقة، سيتبع كروم مجموعة ويسمح لك بالقيام بنفس الشيء.

ستعمل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز المزودة بأجهزة بصمات الأصابع بالطريقة نفسها، وستتوفر العلامة لجميع المتصفحات القائمة على كروميوم، مثل مايكروسوفت إيدج ستعمل العلامة أيضًا مع "فتح القفل بالوجه"، أو يمكنك تعيين رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يحتوي على إمكانيات المقاييس الحيوية، سيعمل هذا أيضًا على أجهزة كروم بوك المتوافقة.

ستجعل علامة كروم الجديدة هذه الأشياء أكثر سلاسة مع تحسين الأمان. لا يزال أي شخص يمكنه الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو كلمة مرور جوجل غير قادر على الوصول إلى قائمة كلمات المرور بالكامل مع تمكين هذه المصادقة البيومترية.

تعمل هذه العلامة أيضًا على الملء التلقائي لتفاصيل جهات الاتصال الحساسة وبطاقة الائتمان. على سبيل المثال عند إجراء عملية شراء عبر الإنترنت ، يمكنك تلقي مطالبة لإلغاء تأمين الملء التلقائي ببصمة إصبعك وبمجرد المصادقة، سيقوم كروم بإدخال التفاصيل الخاصة بك. يتضمن هذا معلومات بطاقتك الائتمانية ، على الرغم من أنك ستظل بحاجة إلى إدخال رمز الأمان المكون من ثلاثة أرقام يدويًا وفقا لما نقله موقع Engadget.

بشكل عام ستجعل هذه العلامة الجديدة استخدام كروم على الكمبيوتر المحمول ماك بوك أو ويندوز أسهل كثيرًا. لا يتوفر حاليًا على الإصدارات الثابتة أو التجريبية من كروم ، ولا يوجد مخطط زمني لوقت بدء استخدامه.