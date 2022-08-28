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لأول مرة منذ 67

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويخرجون من باب السلسلة

28 آب / أغسطس 2022 11:42

القدس- الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن الاحتلال وفي خطوة استفزازية، ولأول مرة من عام 67، خرحت مجموعة من المستوطنين من باب الأسباط بعد اقتحام الساحات من باب المغاربة، وعندما وصلت إلى خارج الباب عادت واقتحمت ساحات المسجد، ثم خرجت كالعادة من باب السلسلة.

وأشارت إلى أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة لإبعاد العشرات منهم لفترات متفاوتة.

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