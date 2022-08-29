هل تناول اللحوم الحمراء يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرًا مخيفًا للتعامل معه نظرًا لارتباطه بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، هناك طرق للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة المختلفة، ممارسة الرياضة بانتظام، والتخلي عن عادة التدخين يمكن أن يساعد بشكل كبير، مع أحد أهم عوامل نمط الحياة هو نظامك الغذائي اليومي، على عكس الافتراض الشائع بأنه لا يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، ولكن الأمر كله يتعلق بقطع اللحم الأحمر، وحجم حصتك، والأطعمة التي تقرنها بها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كيف يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

يأتي الاعتقاد الراسخ بأن اللحوم الحمراء ضارة بصحة قلبك من مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك، نظرًا لأن اللحوم الحمراء يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، فإن العديد من الأشخاص يشطبونها على الفور باعتبارها فكرة سيئة لأولئك الذين يحاولون خفض نسبة الكوليسترول لديهم.

ومع ذلك، هناك قطع قليلة من اللحم تحتوي على دهون مشبعة أقل، والنوع والقطع اللذين تختارهما مهمان بشكل كبير، على سبيل المثال، تم إجراء بحث على نظام BOLD الغذائي (لحم البقر في نظام غذائي مثالي خالٍ من الدهون) ، وهو نمط أكل يشمل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وكميات صغيرة من اللحم البقري الخالي من الدهون.

أهمية إدراج اللحم البقري في نمط الأكل الصحي

إذا كنت ستأكل اللحوم الحمراء ، فمن المهم أيضًا تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وفقا لدراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2021، حيث قامت هذه الدراسة بإدراج اللحم البقري الخالي من الدهن في نظام غذائي متوسطي (والذي يتكون من 42٪ كربوهيدرات، و17٪ بروتين، و41٪ دهون، و8٪ دهون مشبعة) ، ومقارنتها بـ" نظام غذائي أمريكي متوسط ​​"، جميع الأنظمة الغذائية المتوسطية الثلاثة،مع اللحم البقري الخالي من الدهن يقلل من الكوليسترول الضار LDL ، في جميع الأنظمة الغذائية ، كان لحم البقر قليل الدهن جزءًا من نمط الأكل الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والبروتينات الخالية من الدهون ، وكان محتوى الدهون المشبع أقل بشكل عام.

أكدت الدراسات أن تناول الكميات العالية من الدهون المشبعة قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، يمكنك الاستمتاع بخيارات لحم البقر الخالية من الدهون المشبعة والتي لا تزال تدير الكوليسترول.