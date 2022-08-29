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صلاح محبط بعد اكتساح بورنموث

29 آب / أغسطس 2022 09:32

صلاح محبط بعد اكتساح بورنموث
صلاح محبط بعد اكتساح بورنموث

كشفت تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عن رد فعل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بعد غيابه عن التسجيل أمام بورنموث.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث، بنتيجة 9-0، أمس السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج، في مباراة غاب فيها صلاح عن التسجيل أو الصناعة.

وواجه صلاح سوء حظ كبير على مدار شوطي المباراة، حيث أهدر 3 فرص محققة.

وحصل صلاح على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بـ 6.1 درجة من 10. 

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فقد انتظر الصحفيون في الممر الخاص بملعب آنفيلد، في محاولة لمقابلة صلاح، وإجراء لقاء صحفي معه، لمعرفة رد فعله حول عدم التسجيل.

من جانبه، رفض صلاح إجراء المقابلة، ووضح عليه الإحباط الكبير، وقال "لا" بضحكة ساخرة، "لم أسجل أي شيء اليوم"، مما آثار الضحك بين الصحفيين.

جدير بالذكر أن صلاح سجل هدفين فقط منذ بداية الموسم، في شباك فولهام ومانشستر يونايتد.

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