التعليم تعقد الامتحان التحريري لوظيفة مشرف تربوي

غزة- الرأي



عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام الامتحان التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة مشرف تربوي للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في مدرسة سعاد الصباح في غرب غزة.



وتفقد وفد من الوزارة والديوان مجريات الامتحان بحضور مدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. محمود مطر، ونائب مدير عام الشؤون الإدارية أ. نائل الربعي، وبمشاركة مدير عام التعيينات بديوان الموظفين العام أ. فدوان أبو شريعة.



وأكد مطر أن الامتحان يأتي في إطار خطة وزارة التعليم الهادفة إلى رفد الميدان التربوي بكوادر جديدة في الإشراف التربوي، لافتاً إلى أن الإشراف له دور فعال في تطوير العملية التعليمية.



بدوره، نوه صالحية إلى أن الامتحانات سارت بهدوء، موضحاً أن عدد المتقدمين للامتحان (447) متقدم/ة في (9) تخصصات تعليمية موزعين على (23) لجنة، وستعقد مقابلات للناجحين في وقت لاحق، مثمناً جهود كل من ساهم في إنجاح هذا العمل.