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مؤسس "تلغرام" يعلن إزالة كافة عناوين الحسابات التي لم تستخدم منذ عام

30 آب / أغسطس 2022 08:22

مؤسس "تلغرام" يعلن إزالة كافة عناوين الحسابات التي لم تستخدم منذ عام
مؤسس

أعلن رجل الأعمال الروسي مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، إزالة كافة عناوين الحسابات على التطبيق التي لم تستخدم منذ عام.

ويشار إلى أن نسبة تلك العناوين تبلغ 70% من جميع أسماء المستخدمين المسجلة، وهي تابعة لمحتلي الفضاء الالكتروني من إيران، الذين يقومون بتسجيل أسماء النطاقات لغرض بيعها لاحقا.

ووصف دوروف العناوين التي تمت إزالتها بأنها "مقبرة الأسماء الميتة"، مشيرا إلى أن المستخدمين الذين كانوا يرغبون في امتلاك تلك الأسماء المسجلة لم يتلقوا أي رد أو تعرضوا للخداع.

وتخطط إدارة "تلغرام" لإعادة 99% من الأسماء التي تم شطبها، إلى الاستخدام العام تدريجيا، ولكن مع بعض القيود على استخدامها ومع إجراء مزايدة لبيع العناوين القصيرة والنادرة.

وكان دوروف قد أعلن عن خططه لإطلاق منصة لبيع الأسماء النادرة واللافتة عبر المزادات يوم 22 أغسطس.

المصدر: تاس

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