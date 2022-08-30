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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

30 آب / أغسطس 2022 11:35

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم" المزعوم.

وأفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة تابعة لسلطات الاحتلال حلقت في سماء المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

وشهد المسجد تواجد للمصلين والحراس وطلبة العلم الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين ومنعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنين باحات الأقصى بشكل يومي عدا السبت، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني المكاني على الأٌقصى وتهويد المدينة المقدسة.

 

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